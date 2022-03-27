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06:07 27.03.2022

В теле умершего барабанщика Foo Fighters обнаружили галлюциногены

барабанщик Foo Fighters Фото: Twitter/JimmyKimmelLive
Причина смерти, по версии близких Тейлора Хокинса, могла быть связана с употреблением наркотических веществ. Сотрудники института судебной медицины Колумбии продолжают расследование, сообщает Zakon.kz.

ТГК (марихуана), трициклические антидепрессанты, бензодиазепины и опиоиды были одними из 10 видов веществ, обнаруженных в организме Тейлора Хокинса, барабанщика американской рок-группы Foo Fighters. Тело Хокинса нашли в отеле столицы Колумбии Боготы, сообщает El Tiempo.

Колумбийский Национальный институт судебной медицины продолжает медицинские исследования для полного выяснения причин смерти артиста.

Из первого предварительного сообщения полиции было отмечено, что причина смерти, по версии близких, могла быть связана с употреблением наркотических веществ.

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