США выделят Украине 100 млн долларов

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что США намерены предоставить Украине дополнительные 100 млн долларов для помощи в области гражданской безопасности, сообщает CNN.

Деньги предназначены для укрепления потенциала Министерства внутренних дел Украины по обеспечению необходимой безопасности границ, поддержанию функций гражданского правопорядка и защите критически важной правительственной инфраструктуры.

Отмечается, что увеличение финансирования позволит продолжить постоянный поток средств индивидуальной защиты, полевого снаряжения, тактического снаряжения, медикаментов, бронетехники и средств связи для Государственной пограничной службы и Национальной полиции Украины.