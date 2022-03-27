07:14 27.03.2022
США выделят Украине 100 млн долларов
Фото: pixabay
Увеличение финансирования позволит продолжить постоянный поток средств индивидуальной защиты, полевого снаряжения, медикаментов, бронетехники и средств связи, сообщает Zakon.kz.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что США намерены предоставить Украине дополнительные 100 млн долларов для помощи в области гражданской безопасности, сообщает CNN.
Деньги предназначены для укрепления потенциала Министерства внутренних дел Украины по обеспечению необходимой безопасности границ, поддержанию функций гражданского правопорядка и защите критически важной правительственной инфраструктуры.
Отмечается, что увеличение финансирования позволит продолжить постоянный поток средств индивидуальной защиты, полевого снаряжения, тактического снаряжения, медикаментов, бронетехники и средств связи для Государственной пограничной службы и Национальной полиции Украины.