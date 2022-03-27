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08:42 27.03.2022

Баскетболист Леброн Джеймс получил «Золотую малину» за худшую актерскую игру

Лейкерс баскетбол Фото: Instagram/lebron
Помимо актерской работы, Леброн Джеймс стал лауреатом в номинации «худшая экранная пара», в которой упоминался с «любым анимационным персонажем Warner», сообщает Zakon.kz.

В США названы обладатели антинаграды «Золотая малина» по итогам 2021 года. Звездный форвард баскетбольного клуба «Лейкерс» Леброн Джеймс получил приз за худшую актерскую работу, сообщает Sports.ru.

Джеймс снялся в фильме «Космический джем: Новое поколение». Фильм претендовал на главную антинаграду мирового кино сразу в четырех номинациях.

В итоге «Космическому джему» и Леброну достались две «Золотые малины». Помимо актерской работы, он стал лауреатом в номинации «худшая экранная пара», в которой упоминался с «любым анимационным персонажем Warner».

В 1996 году был снят первый «Космический джем» с участием баскетболиста Майкла Джордана. После выхода «Космического джема» композиция «I Believe I Can Fly» из саундтрека фильма получила премии MTV и Грэмми.

«Золотая малина» или «Раззи» – придуманная в 1981 году антинаграда, которая отмечает худшие актерские работы, сценарий, режиссуру, кинопесню и фильм года.

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