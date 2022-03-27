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09:17 27.03.2022

Один казахстанец скончался от коронавирусной пневмонии за сутки

Коронавирус Казахстан Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки в Казахстане зафиксировали 23 новых случая заражения КВИ. Информацию о заболеваемости предоставил Минздрав РК, сообщает Zakon.kz.

На 27 марта лечение от КВИ продолжают получать 4424 человека (3396+ и 1028 КВИ-), из них в стационарах – 466, на амбулаторном уровне – 3958.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 43,

  • в состоянии крайней степени тяжести – 8,

  • на аппарате ИВЛ – 10.

Коронавирус Казахстан

Фото: Минздрав РК

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