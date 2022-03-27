Один казахстанец скончался от коронавирусной пневмонии за сутки

На 27 марта лечение от КВИ продолжают получать 4424 человека (3396+ и 1028 КВИ-), из них в стационарах – 466, на амбулаторном уровне – 3958.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 43,

в состоянии крайней степени тяжести – 8,

на аппарате ИВЛ – 10.