09:17 27.03.2022
Один казахстанец скончался от коронавирусной пневмонии за сутки
Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки в Казахстане зафиксировали 23 новых случая заражения КВИ. Информацию о заболеваемости предоставил Минздрав РК, сообщает Zakon.kz.
На 27 марта лечение от КВИ продолжают получать 4424 человека (3396+ и 1028 КВИ-), из них в стационарах – 466, на амбулаторном уровне – 3958.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 43,
в состоянии крайней степени тяжести – 8,
на аппарате ИВЛ – 10.
Фото: Минздрав РК