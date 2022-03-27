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Законодательство РК
10:42 27.03.2022

Женская юношеская сборная РК по футболу проиграла в квалификации Евро-2022

Женская сборная РК по футболу Фото: pixabay
К перерыву швейцарские футболистки имели преимущество в семь мячей, а во втором тайме забили еще пять. Матч завершился со счетом 0:12, сообщает Zakon.kz.

Женская юношеская сборная Казахстана по футболу до 17 лет провела матч со сверстницами из Швейцарии в рамках второго квалификационного раунда Лиги В Евро-2022, сообщает Sports.ru.

Матч проходил в Вильнюсе и закончился поражением Казахстана со счетом 0:12. К перерыву швейцарские футболистки имели преимущество в семь мячей, а во втором тайме забили еще пять.

Также в пятой группе Лиги В вместе со сборными Казахстана и Швейцарии выступает команда Литвы. Ранее Швейцария победила Литву со счетом 3:0. Матч сборных Казахстана и Литвы состоится 29 марта.

Что касается сборной Швейцарии, то она набрала шесть очков и обеспечила себе участие в Лиге А в следующем отборочном цикле. Отметим, что лучшая из команд, занявших второе место, также попадет в Лигу А.

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