Лидер Astana Qazaqstan Team Луценко получил серьезную травму

Алексей Луценко упал во время тренировочного процесса на Тейде, Тенерифе, Испания, передает пресс-служба столичного клуба.

Из-за внезапного сильного порыва ветра гонщик упал на спуске на левое плечо. После падения Алексея доставили в местную больницу, где у него диагностировали перелом со смещением левой ключицы и плеча.

В ближайшее время Алексея Луценко перевезут в Бельгию для операции.

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