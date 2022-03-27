11:21 27.03.2022
Лидер Astana Qazaqstan Team Луценко получил серьезную травму
Фото: Instagram/lutsenko_alexey
Лидер и капитан казахстанского велоклуба Astana Qazaqstan Team Алексей Луценко вышел из строя на неопределенное время, получив достаточно серьезное повреждение на тренировке, сообщает Zakon.kz.
Алексей Луценко упал во время тренировочного процесса на Тейде, Тенерифе, Испания, передает пресс-служба столичного клуба.
Из-за внезапного сильного порыва ветра гонщик упал на спуске на левое плечо. После падения Алексея доставили в местную больницу, где у него диагностировали перелом со смещением левой ключицы и плеча.
В ближайшее время Алексея Луценко перевезут в Бельгию для операции.
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