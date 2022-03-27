Скончался гендиректор Банкнотной фабрики Батырбек Альжанов

Генеральный директор РГУ «Банкнотная фабрика Национального банка Республики Казахстан» Батырбек Альжанов скончался в возрасте 58 лет.

Батырбек Асылбекович был человеком огромного трудолюбия и энергии, в котором гармонично сочетались ум, обаяние, скромность, ответственность и талант руководителя. 30 лет работал в системе Национального банка и проявил себя умелым организатором и принципиальным руководителем, пользовался заслуженным доверием и уважением. Национальный банк РК

Батырбек Альжанов родился 8 марта 1964 года. В 1986 году окончил Алма-Атинский педагогический институт иностранных языков, в 1997 – Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации.

В разные годы работал в отделении Госкоминтуриста СССР в Алматы, редактором отдела международных связей Госкомитета Казахской ССР по телевидению и радиовещанию.

С мая 1992 года был экономистом в Главном управлении валютно-экономических отношений. Карьерный рост привел Батырбека Альжанова на позицию замдиректора иностранных операций.

С 1996 по 1997 год был запредседателя правления ЗАО «Туранбанк», после чего стал работать в структурах Национального банка Казахстана.

Редакция Zakon.kz выражает соболезнования родным и близким Батырбека Альжанова.