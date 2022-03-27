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15:21 27.03.2022

11 сообщений о подтоплениях в Алматы поступило в ДЧС

Дождь Алматы потоп Фото: ДЧС Алматы
После поступившего штормового предупреждения о сильных осадках к паводковой ситуации в городе силы гражданской защиты привели в готовность, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 10:30 в Алматы на линию «112» и службу спасения «109» поступило 11 сообщений о подтоплениях дворовых территорий и улиц.

На места выезжали ответственные инспекторы Управлений по ЧС, семь сообщений о подтоплениях не подтвердились.

  • В Жетысуском районе по улице Гончарова сотрудники ДЧС прочистили забившуюся арычную трубу.

  • В Алатауском районе по улице Магаданская силами подрядной организации очистили арычную сеть.

  • В Наурызбайском районе по ул. Сураншы батыра затопило двор частного дома, на месте работали сотрудники подрядной организации акимата.

К обеду по всем подтвержденным случаям затопления работы были завершены.

За сутки на 27 марта в период с 21:00 до 09:00 в Алматы выпало 23 мм осадков. С начала месяца выпало 146,1 мм осадков при норме 76 мм.

По данным наблюдательных постов ГУ «Казселезащита», в бассейнах рек Киши и Улкен Алматы, Аксай, Каргалы обстановка стабильная. Подъема уровня воды не наблюдается.

Данияр Кунафин
Алматы
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