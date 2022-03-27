11 сообщений о подтоплениях в Алматы поступило в ДЧС

По состоянию на 10:30 в Алматы на линию «112» и службу спасения «109» поступило 11 сообщений о подтоплениях дворовых территорий и улиц.

На места выезжали ответственные инспекторы Управлений по ЧС, семь сообщений о подтоплениях не подтвердились.

В Жетысуском районе по улице Гончарова сотрудники ДЧС прочистили забившуюся арычную трубу.

В Алатауском районе по улице Магаданская силами подрядной организации очистили арычную сеть.

В Наурызбайском районе по ул. Сураншы батыра затопило двор частного дома, на месте работали сотрудники подрядной организации акимата.

К обеду по всем подтвержденным случаям затопления работы были завершены.

За сутки на 27 марта в период с 21:00 до 09:00 в Алматы выпало 23 мм осадков. С начала месяца выпало 146,1 мм осадков при норме 76 мм.

По данным наблюдательных постов ГУ «Казселезащита», в бассейнах рек Киши и Улкен Алматы, Аксай, Каргалы обстановка стабильная. Подъема уровня воды не наблюдается.