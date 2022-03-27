15:44 27.03.2022
В Минэнерго назвали причину очередной аварии на ТЭЦ-2 Петропавловска
Фото: Instagram/dtp_sko
В настоящий момент температура сети достигла 45°С. Восстановление температурного режима планируется до конца дня – в ближайшее время будет включен пятый котлоагрегат, сообщает Zakon.kz.
О текущей ситуации на Петропавловской ТЭЦ-2 рассказали в Министерстве энергетики.
26 марта в 21:30 на ТЭЦ-2 произошло промерзание импульсных трубок из-за открытого теплового контура.
На ТЭЦ-2 Петропавловска снова произошла авария
Новость по теме
Причиной стала разгерметизация цеха из-за обрушения дымовой трубы 20 марта и понижение температуры наружного воздуха до -13°С.
Это повлекло за собой остановку трех котлов.
На данный момент импульсные трубки отогреты, на ТЭЦ-2 работают три котла, начата растопка четвертого котла, в ближайшее время будет включен в работу пятый котлоагрегат. Минэнерго
Температура сети в настоящий момент 45°С, до конца дня планируется восстановление температурного режима.