В Минэнерго назвали причину очередной аварии на ТЭЦ-2 Петропавловска

О текущей ситуации на Петропавловской ТЭЦ-2 рассказали в Министерстве энергетики.

26 марта в 21:30 на ТЭЦ-2 произошло промерзание импульсных трубок из-за открытого теплового контура.

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Причиной стала разгерметизация цеха из-за обрушения дымовой трубы 20 марта и понижение температуры наружного воздуха до -13°С.

Это повлекло за собой остановку трех котлов.

На данный момент импульсные трубки отогреты, на ТЭЦ-2 работают три котла, начата растопка четвертого котла, в ближайшее время будет включен в работу пятый котлоагрегат. Минэнерго

Температура сети в настоящий момент 45°С, до конца дня планируется восстановление температурного режима.