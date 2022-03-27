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16:15 27.03.2022

В Air Astana назвали причину возврата самолета рейса Нур-Султан – Алматы

Инцидент 27 марта Фото: Zakon.kz
В авиакомпании Air Astana назвали причину возврата рейса КС 622 в аэропорт Нур-Султана, сообщает Zakon.kz.

27 марта в 7:43 самолет авиакомпании Air Astana вернулся в аэропорт вылета в Нур-Султане. В Комитете гражданской авиации объяснили это причиной потери герметичности.

На борту находились 158 человек – пассажиры и члены экипажа.

Пресс-служба авиакомпании Air Astana назвала свою причину инцидента. Там рассказали, что 27 марта на борту Airbus А321, выполнявшем рейс КС 622 по направлению Нур-Султан — Алматы, сработало оповещение об отказе одного из клапанов воздушного запуска двигателя, который в нормальных условиях применяется на земле.

Для устранения данного сигнала, согласно инструкции, экипаж отключил отбор воздуха для системы кондиционирования. Начав снижение самолета, экипаж запустил вспомогательную силовую установку и подключил резервный отбор воздуха для системы кондиционирования. В процессе снижения разгерметизации салона не было, применение кислородных масок не потребовалось. Экипаж информировал пассажиров о возврате борта в аэропорт вылета. Посадка произведена в штатном режиме. Пресс-служба авиакомпании Air Astana

Пассажиры вылетели по маршруту на другом воздушном судне в 12:15 местного времени.

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