Продолжительный дневной сон назвали ранним симптомом деменции

Специалисты из Гарвардской медицинской школы совместно с коллегами из клиники «Бригем энд уименс» Калифорнийского университета и медицинского центра университета Раша провели исследование. Результаты опубликованы в Alzheimer’s and Dementia.

Исследование показало, что люди, которые спали днем чаще, имели когнитивные нарушения. При этом ученые полагают, что длительный дневной сон является не причиной, а признаком деменции.

По словам специалистов, если человек привык отдыхать в дневное время, а потом начал замечать, что в течение дня у него возникает сонливость, это может говорить о развивающейся болезни Альцгеймера.

В ходе исследования выяснилось, что у тех, кто спал днем больше часа, риск развития деменции был на 40 процентов выше, чем у тех, кто спал меньше часа в день.

У участников исследования без нарушений когнитивных функций ежедневный дневной сон увеличивался в среднем на 11 минут в год. У добровольцев с умеренным когнитивным расстройством темпы увеличения продолжительности сна увеличивались в два раза и доходили до 24 минут. При этом в тот момент, когда у пациента диагностировали болезнь Альцгеймера, темпы увеличения почти утраивались, вырастая до 68 минут.