22:40 27.03.2022
Гастроэнтеролог объяснила причины постоянного чувства голода
Фото: pixabay
По словам специалиста, если человек постоянно испытывает чувство голода, то чаще всего это говорит о том, что у него сильный стресс или гормональный сбой, сообщает Zakon.kz.
В интервью радиостанции «Говорит Москва» врач-гастроэнтеролог Оксана Левина объяснила, что у человека, который постоянно голоден, нередко наблюдаются проблемы со здоровьем.
Голод вызывается стрессовым состоянием и обычно сопровождается выработкой определенных гормонов.
В связи с этим Левина рекомендовала при подобных проявлениях обращаться к врачам. В первую очередь к эндокринологам, чтобы проверить уровень инсулина.
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