Гастроэнтеролог объяснила причины постоянного чувства голода

В интервью радиостанции «Говорит Москва» врач-гастроэнтеролог Оксана Левина объяснила, что у человека, который постоянно голоден, нередко наблюдаются проблемы со здоровьем.

Голод вызывается стрессовым состоянием и обычно сопровождается выработкой определенных гормонов.

В связи с этим Левина рекомендовала при подобных проявлениях обращаться к врачам. В первую очередь к эндокринологам, чтобы проверить уровень инсулина.

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