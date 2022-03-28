Путин и Эрдоган договорились о встрече делегаций РФ и Украины в Стамбуле

Как сообщила канцелярия турецкого президента, главы государств провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили российско-украинский конфликт.

В ходе переговоров Эрдоган подчеркнул необходимость скорейшего установления режима прекращения огня, достижения мира между Россией и Украиной и улучшения гуманитарной ситуации в регионе, а также заявил, что Турция будет и впредь всячески способствовать этому процессу. Текст сообщения

Точная дата предстоящих переговоров не уточняется.

Эрдоган заявил Путину, что Турция продолжит содействовать установлению перемирия между Россией и Украиной, проинформировали в канцелярии.

Ранее глава российской делегации на российско-украинских переговорах Владимир Мединский анонсировал очередной раунд переговоров. Мединский написал в социальных сетях, что встреча пройдет в очном формате 29-30 марта.