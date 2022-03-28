00:52 28.03.2022
Путин и Эрдоган договорились о встрече делегаций РФ и Украины в Стамбуле
Фото: пресс-служба президента РФ
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров договорились, что следующий раунд переговоров между российской и украинской делегациями пройдет в Стамбуле, передает Zakon.k
Как сообщила канцелярия турецкого президента, главы государств провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили российско-украинский конфликт.
В ходе переговоров Эрдоган подчеркнул необходимость скорейшего установления режима прекращения огня, достижения мира между Россией и Украиной и улучшения гуманитарной ситуации в регионе, а также заявил, что Турция будет и впредь всячески способствовать этому процессу. Текст сообщения
Точная дата предстоящих переговоров не уточняется.
Эрдоган заявил Путину, что Турция продолжит содействовать установлению перемирия между Россией и Украиной, проинформировали в канцелярии.
Ранее глава российской делегации на российско-украинских переговорах Владимир Мединский анонсировал очередной раунд переговоров. Мединский написал в социальных сетях, что встреча пройдет в очном формате 29-30 марта.