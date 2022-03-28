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07:03 28.03.2022

Церемония вручения «Оскара» началась в Лос-Анджелесе

Церемония Оскар США Фото: pixabay
На «Оскар» в этом году претендуют в общей сложности 38 произведений. Лидером по числу номинаций является фильм «Власть пса», он представлен в 12 категориях, 10 номинаций у «Дюны», сообщает Zakon.kz.

94-я церемония вручения награды киноакадемии США «Оскар» началась в Лос-Анджелесе, сообщает РИА Новости.

Ведущими церемонии, которая проходит в Dolby Theatre в Голливуде, являются актрисы Эми Шумер, Реджина Холл и Ванда Сайкс. Церемония проходит под девизом «Любители кино вместе», о чем напомнили ведущие, обращаясь к гостям.

На «Оскар» в этом году претендуют в общей сложности 38 произведений. Лидером по числу номинаций является фильм «Власть пса», он представлен в 12 категориях, 10 номинаций у «Дюны».

Впервые в этом году организаторы приняли решение объявить победителей в восьми категориях (грим и прически, оригинальная музыка, постановка, звук, монтаж, короткометражный анимационный фильм, короткометражный документальный фильм и короткометражный художественный фильм) до начала церемонии.

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