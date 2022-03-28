Скончался первый президент Азербайджана Аяз Муталибов

Первый президент Азербайджана Аяз Муталибов скончался на 84-м году жизни, сообщает РИА Новости.

Аяз Ниязи оглы Муталибов был руководителем Госплана Азербайджанской ССР, с 1989 года занимал должность председателя Совета министров республики.

Еще через год его назначили первым секретарем ЦК Компартии Азербайджанской ССР.

В сентябре 1991 года Муталибов был избран президентом Азербайджана и находился на этом посту до начала марта 1992 года, когда подал в отставку под давлением активистов Народного фронта Азербайджана.