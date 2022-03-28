Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
07:30 28.03.2022

Скончался первый президент Азербайджана Аяз Муталибов

Аяз Муталибов Азербайджан Фото: pixabay
В сентябре 1991 года Аяз Муталибов был избран президентом Азербайджана и находился на этом посту до начала марта 1992 года, сообщает Zakon.kz.

Первый президент Азербайджана Аяз Муталибов скончался на 84-м году жизни, сообщает РИА Новости.

Аяз Ниязи оглы Муталибов был руководителем Госплана Азербайджанской ССР, с 1989 года занимал должность председателя Совета министров республики.

Еще через год его назначили первым секретарем ЦК Компартии Азербайджанской ССР.

В сентябре 1991 года Муталибов был избран президентом Азербайджана и находился на этом посту до начала марта 1992 года, когда подал в отставку под давлением активистов Народного фронта Азербайджана.

Данияр Кунафин
Азербайджан
Минэкологии: Объем воды в Аральском море увеличился
27.03.2022
Самолет Air Astana вернулся в Нур-Султан из-за потери герметичности
27.03.2022
Взрывы в Арыси и Жамбылской области: саперы возобновили работу
27.03.2022
В Минэнерго назвали причину очередной аварии на ТЭЦ-2 Петропавловска
27.03.2022
Промежуточные результаты мартовского ЕНТ назвали в Минобразования
27.03.2022
Главная Топ LIVE Все