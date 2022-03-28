07:30 28.03.2022
Скончался первый президент Азербайджана Аяз Муталибов
Фото: pixabay
В сентябре 1991 года Аяз Муталибов был избран президентом Азербайджана и находился на этом посту до начала марта 1992 года, сообщает Zakon.kz.
Первый президент Азербайджана Аяз Муталибов скончался на 84-м году жизни, сообщает РИА Новости.
Аяз Ниязи оглы Муталибов был руководителем Госплана Азербайджанской ССР, с 1989 года занимал должность председателя Совета министров республики.
Еще через год его назначили первым секретарем ЦК Компартии Азербайджанской ССР.
В сентябре 1991 года Муталибов был избран президентом Азербайджана и находился на этом посту до начала марта 1992 года, когда подал в отставку под давлением активистов Народного фронта Азербайджана.