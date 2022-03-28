Спортзал и здание медпункта: о чем сельчане попросили акима Карагандинской области

Глава региона продолжает отчетные встречи с жителями. Очередная прошла в Бухар-Жырауском районе. Женис Касымбек поехал в села Кызылжар и Ростовка.

Фото: акимат Карагандинской области

В Кызылжаре проживает более 800 человек. Есть медпункт и фельдшер. Вот только здание 1964 года постройки давно нуждается в капитальном ремонте. Глава региона обрадовал сельчан. В этом году начнется строительство нового фельдшерско-акушерского пункта. Жители Кызылжара также просят восстановить спортзал. Давно пустующее помещение частично разобрали на стройматериалы. Женису Касымбеку доложили, что уже объявлен конкурс на разработку ПСД. Аким области поручил отремонтировать здание как можно быстрее.

Я живу в этом селе с детства. Занимаюсь борьбой. Этот спортзал работал, я сам сюда ходил. Здесь выросло немало чемпионов, – поделился житель Кызылжара Амангельды Есенгали. – Сейчас в селе нет спортзала – детям негде заниматься. Мы надеемся, что это здание восстановят, и довольны тем решением, которое нам предложил аким области.

Фото: акимат Карагандинской области

В Ростовке Женису Касымбеку доложили о ремонте внутрипоселковых дорог. Часть привели в порядок в прошлом году, а в этом заасфальтируют оставшиеся улицы. Жители в свою очередь пожаловались на нехватку педагогических кадров в школе-интернате, а также на качество капремонта здания.

Женис Касымбек поручил создать комиссию, которая оценит работу подрядчика. Все недочеты компания исправит по гарантии.

Фото: акимат Карагандинской области

Острым в Бухар-Жырауском районе остается вопрос нехватки пастбищ для выпаса домашнего скота. Его будут решать в рамках земельного законодательства, и по поручению президента неиспользуемые или нерационально используемые земли будут изыматься в государственную собственность, чтобы в дальнейшем предоставлять в пользование сельчанам.

Основная встреча, на которую собрались жители всего района, состоялась в Доме культуры поселка Ботакара. Сельчане подняли много вопросов – от социальных до скотокрадства. Состояние электросетей, нехватка мест для занятий спортом, затянувшийся ремонт моста – жители открыто говорили о нерешенных проблемах.

На большинство вопросов акимы области и района ответили сразу. По некоторым предоставят письменные ответы в течение недели.