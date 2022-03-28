Инвестиционный доход вкладчиков ЕНПФ превысил 522 млрд тенге за два месяца

Значительный прирост пенсионных накоплений был обеспечен благодаря чистому инвестиционному доходу, который с 1 января по 1 марта 2022 года составил порядка 522,3 млрд тенге, что превышает показатели прошлого года в два раза, или на 304,4 млрд тенге. ЕНПФ

Как отмечается, доходность по пенсионным активам ЕНПФ под управлением Национального банка с начала 2022 года составила 4% при инфляции в 1,5%. При этом доходность за последние 12 календарных месяцев достигла 13,65% при инфляции за этот же период в 8,7%.

Напомним, в состав инвестиционного дохода входят доходы в виде вознаграждения по ценным бумагам (вкладам и другим операциям), доходы в виде рыночной переоценки финансовых инструментов, доходы в виде валютной переоценки, доходы по активам, находящимся во внешнем управлении, и т.д.

В целом, инвестиционный доход, обеспеченный Национальным банком с момента объединения всех пенсионных активов в ЕНПФ, составил 6,6 трлн тенге.

При этом инвестиционная доходность со дня основания накопительной пенсионной системы (1998 год) на 1 марта 2022 года с нарастающим итогом составила 712,36% при инфляции за весь период 556,47%.

Таким образом, реальная доходность пенсионных активов за период с начала действия накопительной пенсионной системы до 1 марта 2022 года составила 155,90%. ЕНПФ

В фонде подчеркнули, что пенсионные накопления – это долгосрочные инвестиции и анализировать размер инвестиционного дохода целесообразно за период не менее одного года. Краткосрочные данные (еженедельные, ежемесячные и т.д.) не являются показательными, т.к. зависят от постоянных изменений рыночной конъюнктуры.