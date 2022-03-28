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09:46 28.03.2022

Инвестиционный доход вкладчиков ЕНПФ превысил 522 млрд тенге за два месяца

инвестиционный доход ЕНПФ Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Сумма пенсионных накоплений вкладчиков Единого накопительного пенсионного фонда на 1 марта 2022 года достигла 13,6 трлн тенге, при этом инвестиционный доход за два месяца превысил 522 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.
Значительный прирост пенсионных накоплений был обеспечен благодаря чистому инвестиционному доходу, который с 1 января по 1 марта 2022 года составил порядка 522,3 млрд тенге, что превышает показатели прошлого года в два раза, или на 304,4 млрд тенге. ЕНПФ

Как отмечается, доходность по пенсионным активам ЕНПФ под управлением Национального банка с начала 2022 года составила 4% при инфляции в 1,5%. При этом доходность за последние 12 календарных месяцев достигла 13,65% при инфляции за этот же период в 8,7%.

Напомним, в состав инвестиционного дохода входят доходы в виде вознаграждения по ценным бумагам (вкладам и другим операциям), доходы в виде рыночной переоценки финансовых инструментов, доходы в виде валютной переоценки, доходы по активам, находящимся во внешнем управлении, и т.д.

В целом, инвестиционный доход, обеспеченный Национальным банком с момента объединения всех пенсионных активов в ЕНПФ, составил 6,6 трлн тенге.

При этом инвестиционная доходность со дня основания накопительной пенсионной системы (1998 год) на 1 марта 2022 года с нарастающим итогом составила 712,36% при инфляции за весь период 556,47%.

Таким образом, реальная доходность пенсионных активов за период с начала действия накопительной пенсионной системы до 1 марта 2022 года составила 155,90%.ЕНПФ

В фонде подчеркнули, что пенсионные накопления – это долгосрочные инвестиции и анализировать размер инвестиционного дохода целесообразно за период не менее одного года. Краткосрочные данные (еженедельные, ежемесячные и т.д.) не являются показательными, т.к. зависят от постоянных изменений рыночной конъюнктуры.

Лариса Черненко
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