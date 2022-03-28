Лор-врач объяснила, почему закладывает уши

Лор-хирург, кандидат медицинских наук Наталия Сергеева в интервью радио Sputnik отмечает, что обычно заложенность связана с простудными заболеваниями.

Врач советует показаться врачу, так как если не поправить такое состояние, течение болезни приведет к отиту.

Заложенность уха – субъективное ощущение, когда человек начинает хуже воспринимать звуки, идущие извне, или когда собственный голос кажется ему слишком громким.

Доктор отметила, что не нужно беспокоиться, если заложенность уха возникает во время авиаперелетов или при нырянии. Это нормальная реакция организма на перепады давления.

На фоне перелетов или ныряния слуховая труба не справляется с выравниванием давления, и возникает временное состояние заложенности. Можно использовать сосудосуживающий спрей, также леденцы, жевательную резинку. Так слуховая труба начинает более активно работать, и давление выравнивается. Врач Наталия Сергеева

Но иногда заложенность уха несет серьезный характер, являясь симптомом развивающейся тугоухости. Это заболевание можно вылечить лишь на ранней стадии.

На ранних этапах тугоухости как периодическая, так и постоянная изолированная заложенность уха без других симптомов может говорить о начале этого заболевания. Человеку нужно максимально быстро обратиться к врачу. Лор-врач