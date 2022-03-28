В Китае почтили память жертв авиакатастрофы

Как отмечает агентство Синьхуа, траурное мероприятие прошло 27 марта, на месте крушения лайнера. В 14:00 прозвучали сирены, после этого сотрудники и спасатели, работавшие на месте крушения лайнера, почтили память погибших трехминутным молчанием.

Фото: gov.cn

Крушение Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines, выполнявшего рейс по маршруту Куньмин – Гуанчжоу, произошло 21 марта в уезде Тэнсянь Гуанси-Чжуанского автономного района на юге Китая.

На борту находились 132 человека, в том числе 123 пассажира и девять членов экипажа.

26 марта замглавы Управления гражданской авиации Китая Ху Чжэньцзян заявил, что все 123 пассажира и девять членов экипажа признаны погибшими.

На месте крушения самолета был обнаружен «черный ящик», который оказался речевым самописцем из кабины пилотов. 23 марта его направили в Пекин. 27 марта был найден второй аварийный бортовой самописец.

Фото: gov.cn