10:57 28.03.2022
В Китае почтили память жертв авиакатастрофы
Фото: gov.cn
На месте крушения Boeing 737 почтили память жертв авиакатастрофы, которая произошла 21 марта на юге Китая, передает Zakon.kz.
Как отмечает агентство Синьхуа, траурное мероприятие прошло 27 марта, на месте крушения лайнера. В 14:00 прозвучали сирены, после этого сотрудники и спасатели, работавшие на месте крушения лайнера, почтили память погибших трехминутным молчанием.
Крушение Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines, выполнявшего рейс по маршруту Куньмин – Гуанчжоу, произошло 21 марта в уезде Тэнсянь Гуанси-Чжуанского автономного района на юге Китая.
Фото: gov.cn
На борту находились 132 человека, в том числе 123 пассажира и девять членов экипажа.
26 марта замглавы Управления гражданской авиации Китая Ху Чжэньцзян заявил, что все 123 пассажира и девять членов экипажа признаны погибшими.
На месте крушения самолета был обнаружен «черный ящик», который оказался речевым самописцем из кабины пилотов. 23 марта его направили в Пекин. 27 марта был найден второй аварийный бортовой самописец.
Фото: gov.cn
Фото: gov.cn