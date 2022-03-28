10:59 28.03.2022
ХК «Айсулу» вышел в плей-офф ЕЖХЛ
Фото: vk/whc_aisulu
Казахстанский клуб «Айсулу» завершил регулярный сезон в чемпионате Европейской женской хоккейной лиги на третьем месте, обыграв в двух последних матчах Silesian Metropolis Katowice, сообщает Zakon.kz.
В обоих этих матчах против польского коллектива казахстанские хоккеистки праздновали победу с минимальным результатом. В первой игре «Айсулу» одержала победу со счетом 2:1 благодаря шайбам Барборы Паточковой и Адели Юзковой.
Во втором противостоянии казахстанки снова были сильнее — 3:2. Авторами голов стали Татьяна Королева, Барбора Паточкова и Аида Олжабаева. Набрав 44 очка в 20 матчах, «Айсулу» в итоговой таблице чемпионата разместилась на третьей позиции, что дает право подопечным Александра Мальцева сыграть в полуфинале ЕЖХЛ.
Матчи стадии 1/2 финала пройдут 2 апреля.
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