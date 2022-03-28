ХК «Айсулу» вышел в плей-офф ЕЖХЛ

В обоих этих матчах против польского коллектива казахстанские хоккеистки праздновали победу с минимальным результатом. В первой игре «Айсулу» одержала победу со счетом 2:1 благодаря шайбам Барборы Паточковой и Адели Юзковой.

Во втором противостоянии казахстанки снова были сильнее — 3:2. Авторами голов стали Татьяна Королева, Барбора Паточкова и Аида Олжабаева. Набрав 44 очка в 20 матчах, «Айсулу» в итоговой таблице чемпионата разместилась на третьей позиции, что дает право подопечным Александра Мальцева сыграть в полуфинале ЕЖХЛ.

Матчи стадии 1/2 финала пройдут 2 апреля.

Следите за спортивными событиями и ставьте на онлайн-букмекере №1 в Казахстане Parimatch. Новым игрокам – плюс 100% к первому пополнению.