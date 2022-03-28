Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
11:11 28.03.2022

Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования матери Батыра Казыбаева

касым-жомарт токаев, батыр казыбаев, соболезнования Фото: Facebook/Батыр Казыбаев
Президент РК Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной известного журналиста Батыра Казыбаева, передает Zakon.kz.

Как сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали, Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной известного журналиста, медиаменеджера Батыра Казыбаева его матери – видной писательнице и педагогу Орынше Карабалиной.

Ваш сын Батыр Какимжанович плодотворно работал в сфере информации, он успешно реализовал ряд крупных медиапроектов. Будучи основателем отечественных информационных порталов, радио- и телеканалов, он внес значительный вклад в развитие журналистики в Казахстане. Его высоко ценили и уважали за скромность, креативность и деловые качества. Светлый образ Батыра Какимжановича, посвятившего всю жизнь своему делу, в котором он был профессионалом высокого уровня, навсегда останется в наших сердцах, – говорится в телеграмме президента.

27 марта стало известно, что известный казахстанский журналист, медиаменеджер Батыр Казыбаев скончался на 54-м году жизни.

Новость по теме

Скончался известный казахстанский журналист Батыр Казыбаев

Динара Халдарова
Токаев Касым-Жомарт Казахстан
Взрывы в Арыси и Жамбылской области: саперы возобновили работу
27.03.2022
В Минэнерго назвали причину очередной аварии на ТЭЦ-2 Петропавловска
27.03.2022
Промежуточные результаты мартовского ЕНТ озвучили в Минобразования
27.03.2022
Казахстанец Денис Евсеев обыграл полуфиналиста Уимблдона-2013 Ежи Яновича
27.03.2022
Скончался гендиректор Банкнотной фабрики Батырбек Альжанов
27.03.2022
Главная Топ LIVE Все