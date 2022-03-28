Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования матери Батыра Казыбаева

Как сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали, Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной известного журналиста, медиаменеджера Батыра Казыбаева его матери – видной писательнице и педагогу Орынше Карабалиной.

Ваш сын Батыр Какимжанович плодотворно работал в сфере информации, он успешно реализовал ряд крупных медиапроектов. Будучи основателем отечественных информационных порталов, радио- и телеканалов, он внес значительный вклад в развитие журналистики в Казахстане. Его высоко ценили и уважали за скромность, креативность и деловые качества. Светлый образ Батыра Какимжановича, посвятившего всю жизнь своему делу, в котором он был профессионалом высокого уровня, навсегда останется в наших сердцах, – говорится в телеграмме президента.

27 марта стало известно, что известный казахстанский журналист, медиаменеджер Батыр Казыбаев скончался на 54-м году жизни.