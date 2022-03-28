Мечта казахстанских подростков — победить во втором туре олимпиады IQanat

Чтобы понять важность очередного этапа интеллектуальных состязаний для тысяч ребят из сельской местности, стоит немного разобраться в структуре этого мощного благотворительного движения.

Первая олимпиада 2017 года отнюдь не претендовала на республиканский размах – ее участниками стали школьники из шести сельских районов Восточно-Казахстанской области.

Но уже тогда основатели и попечители IQanat определились с главной миссией – мотивировать сельских учащихся к получению достойного образования, а также оказывать им бесплатную помощь в подготовке к поступлению в лучшие отечественные и зарубежные вузы.

Так, по мере увеличения количества неравнодушных людей, решивших поддержать движение, олимпиада постепенно трансформировалась из регионального проекта в самый большой частный образовательный фонд Центральной Азии.

Первый тур – проба сил и характера

Цель начального этапа – выявить таланты и наклонности каждого участника соревнований, чтобы определить его в соответствующее направление: естественно-математическое или гуманитарное. Отсюда и внушительный список конкурсных предметов: математика, физика, химия, биология, история Казахстана, всемирная история, география. Обязательное дополнение к заданиям – это решение 10 вопросов по английскому языку, но эти ответы не учитываются при подсчете баллов.

Фото: пресс-служба IQanat

О географическом размахе первого тура говорит тот факт, что участником олимпиады может стать любой восьмиклассник из всех 164 сельских районов 14 областей Казахстана. Максимальному охвату способствует и снятие ограничений на степень успеваемости при регистрации юных олимпийцев.

В назначенное время все ребята съезжаются в районные центры (отсюда и наименование первого тура), где выполняют конкурсные задания.

Фото: пресс-служба IQanat

Первый слет олимпийцев обычно приходится на осенние каникулы. Предыдущая встреча состоялась с 30 октября по 7 ноября 2021 года. Большую помощь в организации и размещении нескольких десятков тысяч детей по всему Казахстану оказывают управления образования области в лице районных отделов.

Этот формат традиционных слетов выдерживался даже в эпоху ковидных ограничений. Ведь только с помощью офлайн-контакта можно обеспечить полноценный контроль за выполнением заданий по предметам.

После того, как участники справятся со всеми конкурсными работами, наступают дни и недели волнительного ожидания, когда члены жюри подводят итоги отбора первого тура.

Фото: пресс-служба IQanat

Каждый район допускает на следующий этап олимпиады пропорционально равное количество айканатовцев. В прошлом году процент прохождения был равен 18% от общего числа зарегистрированных участников, в текущем – 21%.

Второй тур – знакомство с наставниками и попечителями

Второй тур олимпиады IQanat проводится в дни весенних каникул. Каждая область самостоятельно выбирает место и время организации конкурсов. Самые ранние сборы уже прошли в Усть-Каменогорске с 18 по 19 марта, остальные области поэтапно подключаются в период с 24 марта по 10 апреля.

По количеству мероприятий второй тур явно превосходит районный формат – он длится больше одного дня, поэтому требует значительных организационных усилий и поддержки волонтеров.

Помимо конкурсных заданий, программа олимпиады предусматривает мотивационные тренинги и семинар. Во многих областях организаторы устраивают для участников прямые встречи с попечителями фонда IQanat, приглашают интересных личностей и педагогов.

Благодаря взносам попечителей, фонд IQanat полностью оплачивает питание и проживание юных олимпийцев, униформу и прочие расходы. Неоценимую помощь с транспортировкой и размещением участников оказывают местные акиматы и органы управления образованием.

Учитывая большой процент вовлеченности ребят из периферии, о проекте знают даже в самых отдаленных аулах Казахстана. В каком-то смысле поездка на областную олимпиаду становится первым выходом сельского ребенка в большой мир, наполненный знакомствами и яркими впечатлениями.

Технические новинки второго тура

Запуск все более сложных и взаимосвязанных образовательных программ IQanat потребовал должного технического обеспечения. В этом смысле 2021 год стал прорывным в истории фонда IQanat – был запущен новый образовательный портал Iqanat.kz.

Особенность этого ресурса в его универсальности – здесь комфортно чувствуют себя учащиеся и их родители, волонтеры и граждане с активной жизненной позицией, желающие стать попечителями или менторами фонда.

В первую очередь была полностью перестроена контентная часть портала. Вся информация об IQanat подана таким образом, чтобы у посетителя сложилась целостная картина миссии фонда и ее основателей.

Каждый раздел сайта доходчиво разъясняет суть той или иной образовательной программы, освещая ее во взаимосвязи с другими проектами. Например, школьники или их родители могут без труда получить все необходимые знания об этапах прохождения олимпиады; бизнесмены, желающие оказать помощь учащимся – легко найти в интерактивной карте районы, нуждающиеся в попечителях.

Сайт предоставляет каждому участнику олимпиады личное пространство, где он может отслеживать свои успехи. Процесс регистрации максимально упрощен, а интерфейс рассчитан на пониженную скорость интернета. С развитой системой уведомлений ученик не пропустит важную новость, объявление от менторов или организаторов учебных программ фонда.

Лица и судьбы второго тура

Для многих казахстанских семей IQanat стал настоящей principale objectum –«ярким маяком», который указывает молодым людям дорогу в будущее. О целеустремленности сельских детей, мечтающих вырваться из провинциального круга в большую жизнь, говорят даже их автобиографии.

Вот лишь два портрета из Костанайской области:

Бексултанова Жангул проживает в селе Абай. В семье – четыре брата, мать не работает, отец – пенсионер. Школьница мечтает поступить в столичный университет и выучиться на стоматолога.

Дауреновна Нурай из села Карабылык учится в средней школе имени Мухаметжана Сералина. Родители – медики, поэтому девушка намерена поступить в Алматинский национальный университет им. Асфендиярова.

Большую помощь в организации второго тура оказывают волонтеры, значительную часть которых составляют айканатовцы, участники и победители прошлых олимпиад.

Қасымова Аяжан Оралқызы из села Макинка Акмолинской области заняла пятое место на республиканском этапе. Планирует поступить на финансовый факультет Казахстанско-Британского технического университета.

Ахметова Жанерке из села Фурманова завоевала третье место на областной олимпиаде по английскому языку. В планах Жанерке поступление в один из столичных или алматинских вузов: Казахский гуманитарно-юридический университет им М.С. Нарикбаева, Евразийский университет им. Л.Н. Гумилева или Международный университет «Ала-Тоо».

Особые чувства у участников вызывает присутствие на олимпиаде выпускников школы IQHSB. Школа-пансионат была основана в 2019 году на побережье озера Щучье в поселке Боровое, отсюда и название – IQanat High School of Burabay.

Фото: пресс-служба IQanat

Попасть в IQHSB – мечта каждого айканатовца. Ведь по степени оснащения и качеству преподавательского состава IQHSB соответствует уровню частных элитных школ Европы и Азии. Основная часть учащихся заведения формируется из финалистов IQanat, получивших наивысшие баллы независимо от предметов.

Напутственные слова выпускников IQHSB станут для участников олимпиады кульминацией второго тура. Внимая речам старших товарищей, дети будут морально готовиться к штурму республиканского этапа олимпиады, который ожидает самых одаренных ребят в столице Казахстана.