Похититель неисправного автомобиля попал на камеры видеонаблюдения в Нур-Султане

По улице Ақан Сері 18-летний парень приметил неисправный автомобиль ВАЗ-2114, припаркованный во дворе жилого дома.

Чтобы похитить машину с парковки, он заверил знакомого, что является владельцем автомашины, попросил помочь ему отбуксировать транспорт. После чего привез автомобиль скупщику и продал за 110 тыс. тенге. Пресс-служба ДП Нур-Султана

Автомашина долгое время стояла открытой возле жилого дома, что позволило подозреваемому совершить кражу.

Владелец автомашины заметил пропажу автомобиля спустя неделю, после чего обратился в полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан 18-летний подозреваемый, который дал признательные показания. Выйти на след угонщика удалось благодаря камерам видеонаблюдения, установленным на месте совершения угона. Пресс-служба ДП Нур-Султана

Установлено, что автомашина была распродана по запчастям, полицейским удалось изъять только багажник.