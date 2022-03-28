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12:18 28.03.2022

Похититель неисправного автомобиля попал на камеры видеонаблюдения в Нур-Султане

задержание Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В столице молодой человек похитил неисправный автомобиль ВАЗ-2114 и продал его скупщику за 110 тыс. тенге. Выйти на след угонщика удалось благодаря камерам видеонаблюдения, передает Zakon.kz.

По улице Ақан Сері 18-летний парень приметил неисправный автомобиль ВАЗ-2114, припаркованный во дворе жилого дома.

Чтобы похитить машину с парковки, он заверил знакомого, что является владельцем автомашины, попросил помочь ему отбуксировать транспорт. После чего привез автомобиль скупщику и продал за 110 тыс. тенге. Пресс-служба ДП Нур-Султана

Автомашина долгое время стояла открытой возле жилого дома, что позволило подозреваемому совершить кражу.

Владелец автомашины заметил пропажу автомобиля спустя неделю, после чего обратился в полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан 18-летний подозреваемый, который дал признательные показания. Выйти на след угонщика удалось благодаря камерам видеонаблюдения, установленным на месте совершения угона. Пресс-служба ДП Нур-Султана

Установлено, что автомашина была распродана по запчастям, полицейским удалось изъять только багажник.

Анастасия Стативкина
Нур-Султан
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