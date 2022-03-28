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Законодательство РК
12:48 28.03.2022

Кокпар по случаю рождения ребенка устроили на трассе в Алматинской области

кокпар в Алматинской области Фото: pixabay
Всадники провели кокпар на оживленной трассе Алматы – Жандосов. Организатор состязаний привлечен к ответственности, сообщает Zakon.kz.

Видео кокпара было опубликовано на странице в Instagram.

Верхняя трасса. Опять по проезжей части скачут, создают аварийную ситуацию, – отмечено в подписи к видео.

По данным областной полиции, состязание проходило 26 марта в Карасайском районе.

Всадники участвовали в кокпаре, который организовал 34-летний житель села Райымбек по случаю рождения ребенка. Местные исполнительные органы были не уведомлены о проведении мероприятия, что привело к бесконтрольности и выходу его участников за пределы игрового поля. С учетом выявленного правонарушения организатор состязаний привлечен к ответственности по ст. 434 КоАП РК «Мелкое хулиганство».Пресс-служба ДП Алматинской области

В основном, комментаторы поддержали всадников.

  • Тигры-ребята, молодцы. Это круто, что люди поддерживают традиции;

  • Раз в год, наверное, такое происходит. Ничего страшного. Даже завораживает;

  • Молодцы, круто!

  • Кто умный, не по трассе скачет. И не мешает абсолютно никому;

  • Молодцы, кто развивает этот спорт. Лучше, чем просто так тусоваться. А то стали забывать наши традиции, – отметили пользователи.

Анастасия Московчук
Алматинская область
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