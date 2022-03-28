12:48 28.03.2022
Кокпар по случаю рождения ребенка устроили на трассе в Алматинской области
Фото: pixabay
Всадники провели кокпар на оживленной трассе Алматы – Жандосов. Организатор состязаний привлечен к ответственности, сообщает Zakon.kz.
Видео кокпара было опубликовано на странице в Instagram.
Верхняя трасса. Опять по проезжей части скачут, создают аварийную ситуацию, – отмечено в подписи к видео.
По данным областной полиции, состязание проходило 26 марта в Карасайском районе.
Всадники участвовали в кокпаре, который организовал 34-летний житель села Райымбек по случаю рождения ребенка. Местные исполнительные органы были не уведомлены о проведении мероприятия, что привело к бесконтрольности и выходу его участников за пределы игрового поля. С учетом выявленного правонарушения организатор состязаний привлечен к ответственности по ст. 434 КоАП РК «Мелкое хулиганство».Пресс-служба ДП Алматинской области
В основном, комментаторы поддержали всадников.
Тигры-ребята, молодцы. Это круто, что люди поддерживают традиции;
Раз в год, наверное, такое происходит. Ничего страшного. Даже завораживает;
Молодцы, круто!
Кто умный, не по трассе скачет. И не мешает абсолютно никому;
Молодцы, кто развивает этот спорт. Лучше, чем просто так тусоваться. А то стали забывать наши традиции, – отметили пользователи.