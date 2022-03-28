Мошенница обманула жительницу Туркестана на миллион тенге

В дежурную часть УП Туркестана с заявлением обратилась пострадавшая, которая рассказала, что была обманута малознакомой женщиной, обещавшей ей помощь в получении безвозмездных субсидий от государства.

Общая сумма нанесенного потерпевшей ущерба составила около миллиона тенге.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 190 УК РК «Мошенничество». В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицией была задержана подозреваемая и доставлена в городское управление для дальнейшего разбирательства. Пресс-служба ДП региона

Отмечается, что подозреваемая ранее уже была судима за мошенничество. Проводится досудебное расследование.