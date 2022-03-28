13:11 28.03.2022
Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в Костанае
Фото: пресс-служба ДЧС Костанайской области
В Костанае в двухэтажном частном жилом доме по улице Тобольской произошел пожар, в результате которого погибли четыре человека – двое взрослых и двое детей, передает Zakon.kz.
Как уточнили в областном ДЧС, пожар в жилом доме произошел 27 марта в 13:57 – огонь распространился по второму этажу на площади 100 кв. м.
На месте пожара обнаружено обгоревшее тело гражданина 1988 г.р., арендующего помещения, его сожительница (1985 г.р.), пострадавшая при пожаре, скончалась в карете скорой помощи. В соседней комнате пожарные нашли тела двух девочек 2011 г.р. и 2013 г.р., которые находились в гостях у родственников.Пресс-служба ДЧС Костанайской области
В ведомстве отметили, что пожар был ликвидирован в 15:05.
Причина пожара устанавливается. На месте происшествия работают специалисты исследовательской испытательной пожарной лаборатории ДЧС. К тушению пожара привлекались 23 сотрудника ДЧС и пять единиц спецтехники.Пресс-служба ДЧС Костанайской области