Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в Костанае

Как уточнили в областном ДЧС, пожар в жилом доме произошел 27 марта в 13:57 – огонь распространился по второму этажу на площади 100 кв. м.

На месте пожара обнаружено обгоревшее тело гражданина 1988 г.р., арендующего помещения, его сожительница (1985 г.р.), пострадавшая при пожаре, скончалась в карете скорой помощи. В соседней комнате пожарные нашли тела двух девочек 2011 г.р. и 2013 г.р., которые находились в гостях у родственников. Пресс-служба ДЧС Костанайской области

В ведомстве отметили, что пожар был ликвидирован в 15:05.