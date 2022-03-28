Граждане поинтересовались, признается ли в Казахстане брак, заключенный в Замбии. Кроме того, возник вопрос по поводу въезда не более одного раза в 30 суток, а также о том, можно ли въехать в Казахстан на семь дней, выехать в Узбекистан на четыре дня и вернуться обратно.

По вопросу законности на территории РК брака, заключенного в Замбии, в МИД РК пояснили следующее.

Согласно Кодексу РК «О браке (супружестве) и семье», документы, выданные компетентными органами иностранных государств, подтверждающие совершение актов гражданского состояния вне пределов РК по законам соответствующих государств в отношении граждан РК, иностранцев и лиц без гражданства, признаются действительными в РК, если они не противоречат законодательству РК, также при наличии консульской легализации либо специального штампа (апостиля).

Вместе с тем в МИДе отметили, что свидетельство о браке Замбии может иметь юридическую силу в РК только при наличии легализации компетентных органов Замбии (МИД Замбии) и загранучреждения РК, аккредитованного в Замбии (посольство РК в ЮАР).

Что касается второго вопроса, то согласно правил въезда и пребывания иммигрантов в РК, а также их выезда из страны и правил осуществления миграционного контроля, а также учета иностранцев и лиц без гражданства, незаконно пересекающих государственную границу РК, граждане США въезжают в Казахстан и выезжают из него без виз, если период их пребывания в РК не превышает 30 календарных дней с момента пересечения госграницы РК, суммарно 90 календарных дней в течение каждого периода в 180 календарных дней.

Важно отметить, что все пассажиры (включая вакцинированных пассажиров), прибывающие в Казахстан из зарубежных стран, должны предоставить справку ПЦР с отрицательным результатом теста на COVID-19 (справка является действительной в течение 72 часов с даты забора материала до момента пересечения границы Республики Казахстан). МИД РК

Справка должна быть составлена на казахском, английском или русском языках.

Детям до пяти лет проходить тест не требуется при наличии справки ПЦР у сопровождающих лиц.

Пропуск лиц, транспортных средств, грузов и товаров через государственную границу РК осуществляется Пограничной службой КНБ РК.