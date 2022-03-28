Вор перепрыгивал через заборы в Алматы – видео

Как правило, в частном секторе, во дворе собственного дома, хозяева автомашины на ключ не закрывают. Этим и воспользовался злоумышленник. Тщательно обследовав салон авто, забирал все, что представляло какую-нибудь ценность. Бывало, заходил в дом, пока хозяева спали, и уносил ценные вещи. Начальник Управления полиции Наурызбайского района Дидар Аханов

В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники задержали подозреваемого. Им оказался 30-летний мужчина, уроженец Туркестанской области.

По данному факту в Едином реестре досудебных расследований зарегистрировано уголовное дело по ст. 188, ч. 3 УК РК.

Следователям предстоит выяснить обстоятельства дела и проверить задержанного на причастность к аналогичным преступлениям, совершенным на территории города. А тем временем подозреваемый водворен в изолятор временного содержания ДП. Начальник Управления полиции Наурызбайского района Дидар Аханов

На данном этапе следствия удалось доказать причастность задержанного к мародерству, совершенному в период январских событий.