Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
16:29 28.03.2022

Мужчина ограбил девочку в аптеке – видео

ограбление в аптеке Фото: polisia.kz
В Алматы задержан подозреваемый в ограблении восьмилетней девочки. По данному факту расследуется уголовное дело, передает Zakon.kz.

По словам мамы девочки, в одной из аптек города неизвестный мужчина снял сережки с ушей ее малолетней дочери.

Факт открытого хищения чужого имущества зафиксировали камеры видеонаблюдения. На записи видно, как злоумышленник снимает серьги с ребенка. В первую очередь по приметам был составлен фоторобот подозреваемого. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками нашего подразделения в тот же день был задержан житель города, гражданин К., 1973 года рождения. Подозреваемый сознался в грабеже. В данный момент проверяется его личность на причастность к другим ранее совершенным преступлениям. Начальник отдела полиции при УП Ауэзовского района Елнур Кудретбаев

По данному факту расследуется уголовное дело по ст. 191, ч. 1 УК РК.

Анастасия Стативкина
Алматы
Казахстанец Денис Евсеев обыграл полуфиналиста Уимблдона-2013 Ежи Яновича
27.03.2022
Продолжительный дневной сон назвали ранним симптомом деменции
27.03.2022
Жестокое избиение в Жезказгане попало на видео
27.03.2022
Пропавшая в Караганде женщина найдена убитой
27.03.2022
Небольшой рост заболеваемости КВИ за сутки выявили в Казахстане
28.03.2022
Главная Топ LIVE Все