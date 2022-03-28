Мужчина ограбил девочку в аптеке – видео

По словам мамы девочки, в одной из аптек города неизвестный мужчина снял сережки с ушей ее малолетней дочери.

Факт открытого хищения чужого имущества зафиксировали камеры видеонаблюдения. На записи видно, как злоумышленник снимает серьги с ребенка. В первую очередь по приметам был составлен фоторобот подозреваемого. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками нашего подразделения в тот же день был задержан житель города, гражданин К., 1973 года рождения. Подозреваемый сознался в грабеже. В данный момент проверяется его личность на причастность к другим ранее совершенным преступлениям. Начальник отдела полиции при УП Ауэзовского района Елнур Кудретбаев

По данному факту расследуется уголовное дело по ст. 191, ч. 1 УК РК.