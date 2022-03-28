Онлайн-букмекер №1 в Казахстане дарит технику Apple

Прилив вдохновения, вызванный наградой, зарядил Parimatch на продуктивное начало года. Всего за три месяца онлайн-букмекер №1 успел организовать первый в Казахстане турнир по корнхолу, запустил оригинальную акцию на 8 марта с призывом не делать ставки в праздничный день и активно занимался благотворительностью.

Официальные партнеры Parimatch также добиваются больших успехов: ФК «Челси» одержал историческую победу в Клубном чемпионате мира, ХК «Сарыарка» занял второе место на Континентальном кубке и досрочно выиграл в регулярном сезоне Pro Hokei Ligasy, а женский ВК «Алтай» в шестой раз выиграл Чемпионат Казахстана Национальной лиги. С нетерпением ожидается и возвращение казахстанского бойца ММА Артема Резникова, который сейчас готовится к участию в Гран-при АСА.

Череда побед порадует и пользователей Parimatch. Онлайн-букмекер №1 в Казахстане решил поделиться эмоциями и разыграть топовую яблочную технику: iPhone 13 Pro MAX, Airpods 3 и Apple Watch 7.

Для участия:

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выполняйте условия розыгрыша.

Итоги розыгрыша подведут в прямом эфире на телеграм-канале Parimatch 5 апреля.

Parimatch — международный онлайн-букмекер с 27-летней историей. Бренд представлен в девяти странах на четырех континентах. Миссия компании — развивать и популяризировать спорт по всему миру. Официальные партнеры бренда — ФК «Челси», «Ювентус», «Лестер Сити» и «Эвертон».

В Казахстане бренд представляют бойцы MMA Артем Резников и волейболистка Татьяна Демьянова. Кроме того, Parimatch – официальный партнер Федерации хоккея Казахстана, ХК «Сарыарка», ФК «Актобе» и женского ВК «Алтай».

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