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17:39 28.03.2022

Оплывина сошла в Алматы – повреждено этнокафе

алматы, мкр. кок-тобе, оползень, дчс, комментарий Фото: пресс-служба ДЧС Алматы
В Медеуском районе Алматы на территорию этнокафе сошла оплывина. Об этом сообщили в городском департаменте по чрезвычайным ситуациям, передает Zakon.kz.
28 марта после 15:00 в ДЧС поступила информация о том, что в Медеуском районе (мкр. Кок-Тобе, ул. С.Нурмагамбетова) из-за дождей и таяния снега, в результате переувлажнения насыпного грунта сошла оплывина объемом 450-500 куб. м на территорию этнокафе (ул. Орманова, 133).Пресс-служба ДЧС Алматы

алматы, мкр. кок-тобе, оползень, дчс, комментарий

Фото: пресс-служба ДЧС Алматы

Как отметили спасатели, сошедшая в русло Киши Алматы масса грунта не перекрыла русло реки.

Причиной схода оплывины стало переувлажнение грунта в результате прошедших обильных осадков. Жертв и пострадавших нет.Пресс-служба ДЧС Алматы

Расчисткой грязевой массы занимаются 30 человек и три единицы техники.

алматы, мкр. кок-тобе, оползень, дчс, комментарий

Фото: пресс-служба ДЧС Алматы

Согласно анализа обстановки ГУ «Казселезащита», из-за выпадения значительного количества осадков в среднегорной и высокогорной зоне в связи с неустойчивым состоянием снега на склонах гор лавиноопасно.

ДЧС города Алматы не рекомендует строительство жилых домов на просадочных оползнеопасных участках. Не рекомендуется проводить подрезку склона горы под строительство домов, нарезку дорог, планировочные работы. Запрещается использовать негерметичные септики, туалеты и другое. Владельцам жилых массивов, руководителям садоводческих и дачных обществ рекомендуется постоянно следить за состоянием водопроводной и поливных трубопроводов, септиков. Контролируйте использование поливной воды, - предупредили в ДЧС Алматы.

Оплывина - это полоса маломощного слоя почвы глубиной до метра, смещенная (оплывшая) под действием силы тяжести вниз по склону вследствие насыщения талыми, дождевыми или грунтовыми водами до грязеподобного состояния.

Динара Халдарова
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