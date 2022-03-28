У шестерых казахстанских тяжелоатлетов выявлены положительные допинг-пробы

С 9 февраля по 2 марта 2022 года в рамках внесоревновательного допинг-контроля Казахстанским национальным антидопинговым центром было проведено тестирование спортсменов национальной сборной команды РК по тяжелой атлетике.

По итогам контроля выявлены положительные допинг-пробы у следующих атлетов:

Ауельханов Аблай; Сон Игорь; Потасова Юлия; Чалкарова Руфина; Дроздов Алексей; Макрушин Матвей.

Все спортсмены из Алматинской области.

Федерация тяжелой атлетики РК намерена провести внутреннее расследование инцидента.