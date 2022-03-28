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Законодательство РК
18:12 28.03.2022

У шестерых казахстанских тяжелоатлетов выявлены положительные допинг-пробы

Тяжелая атлетика Допинг Фото: pixabay.com
28 марта Федерация тяжелой атлетики Казахстана выступила с официальным заявлением по поводу ситуации, когда у шестерых казахстанских атлетов обнаружены положительные анализы на допинг, сообщает Zakon.kz.

С 9 февраля по 2 марта 2022 года в рамках внесоревновательного допинг-контроля Казахстанским национальным антидопинговым центром было проведено тестирование спортсменов национальной сборной команды РК по тяжелой атлетике.

По итогам контроля выявлены положительные допинг-пробы  у следующих атлетов:

  1. Ауельханов Аблай;

  2. Сон Игорь;

  3. Потасова Юлия;

  4. Чалкарова Руфина;

  5. Дроздов Алексей;

  6. Макрушин Матвей.

Все спортсмены из Алматинской области.

Федерация  тяжелой атлетики РК намерена провести внутреннее расследование инцидента.

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