18:12 28.03.2022
У шестерых казахстанских тяжелоатлетов выявлены положительные допинг-пробы
Фото: pixabay.com
28 марта Федерация тяжелой атлетики Казахстана выступила с официальным заявлением по поводу ситуации, когда у шестерых казахстанских атлетов обнаружены положительные анализы на допинг, сообщает Zakon.kz.
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С 9 февраля по 2 марта 2022 года в рамках внесоревновательного допинг-контроля Казахстанским национальным антидопинговым центром было проведено тестирование спортсменов национальной сборной команды РК по тяжелой атлетике.
По итогам контроля выявлены положительные допинг-пробы у следующих атлетов:
Ауельханов Аблай;
Сон Игорь;
Потасова Юлия;
Чалкарова Руфина;
Дроздов Алексей;
Макрушин Матвей.
Все спортсмены из Алматинской области.
Федерация тяжелой атлетики РК намерена провести внутреннее расследование инцидента.