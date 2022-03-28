Террориста-смертника задержали в Кыргызстане

24 марта в рамках выявления и пресечения религиозно-экстремистских и террористических формирований задержан боевик международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад»*.

Как отметили в ведомстве, ранее он прошел диверсионную подготовку в Сирии, обучался минно-взрывному делу и участвовал в боевых действиях против сил антитеррористической коалиции.

Задержанный по заданию лидеров указанной международной террористической организации из Сирии был направлен в одну из стран региона для совершения террористического акта в качестве террориста-смертника. Пресс-служба ГКНБ РК

Задержанный водворен в СИЗО. Следственные мероприятия продолжаются.

* Террористическая организация, запрещенная в Казахстане.