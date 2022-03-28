Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
18:51 28.03.2022

Террориста-смертника задержали в Кыргызстане

задержан террорист-смертник, Кыргызстан Фото: gknb.kg
Сотрудники государственного Комитета национальной безопасности Кыргызстана задержали боевика международной террористической организации, передает Zakon.kz.

24 марта в рамках выявления и пресечения религиозно-экстремистских и террористических формирований задержан боевик международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад»*.

Как отметили в ведомстве, ранее он прошел диверсионную подготовку в Сирии, обучался минно-взрывному делу и участвовал в боевых действиях против сил антитеррористической коалиции.

Задержанный по заданию лидеров указанной международной террористической организации из Сирии был направлен в одну из стран региона для совершения террористического акта в качестве террориста-смертника. Пресс-служба ГКНБ РК

Задержанный водворен в СИЗО. Следственные мероприятия продолжаются.

* Террористическая организация, запрещенная в Казахстане.

Анастасия Стативкина
Кыргызстан
Пропавшая в Караганде женщина найдена убитой
27.03.2022
Небольшой рост заболеваемости КВИ за сутки выявили в Казахстане
28.03.2022
Путин и Эрдоган договорились о встрече делегаций РФ и Украины в Стамбуле
28.03.2022
Генпрокуратура обратилась к казахстанцам из-за событий в Украине
28.03.2022
Тенге продолжает укрепляться на торгах
28.03.2022
Главная Топ LIVE Все