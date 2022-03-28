Специалист назвал отличительные особенности «стелс-омикрона»

Об этом в интервью газета.ru рассказал главный врач отделения клинической лабораторной диагностики и эндоскопии АО «Медицина» Максим Терский 28 марта.

По набору мутаций отличий между «Омикроном» и «стелс-омикроном» не меньше, чем у «Омикрона» с «Дельтой». Симптомы похожи, как при «Омикроне», но некоторые авторы отмечают более тяжелое течение. Максим Терский

По словам врача, рост числа новых случаев коронавируса при «стелс-омикроне» будет происходить быстрее на 80%, чем это было при волне «омикрон-штамма». Помимо этого, коэффициент распространения R, который означает возможное число заражений от одного инфицированного, при ВА.2 возрастает на 30-40%.

Благодаря своим свойствам «стелс-омикрон» активно распространяется в странах с высокой долей вакцинированного населения, обусловливая новый рост госпитализаций. При отсутствии вакцинации в группах риска нужно ожидать высокого уровня смертности. Максим Терский