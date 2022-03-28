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Законодательство РК
21:07 28.03.2022

Суд разрешил россиянам пользоваться Facebook и Instagram

Тверской суд Москвы разрешил Фото: pixabay
Россиянам разрешили использовать заблокированные в стране социальные сети Facebook и Instagram в законных целях, сообщает Zakon.kz.

Об этом сказано в мотивировочной части решения суда, опубликованной на сайте московских судов общей юрисдикции.

Данные меры судебной защиты не ограничивают действий по использованию программных продуктов компании Meta физических и юридических лиц, не принимающих участие в запрещенной законом деятельности. Тверской суд Москвы

В суде объяснили, что деятельность Meta ранее была признана экстремистской «в части размещения, распространения и непринятия мер по блокировке материалов» с призывами к насилию. Суд установил, что ранее принятые меры против соцсетей компании, то есть штрафы и блокировки, оказались «явно недостаточными и несоразмерными нарушению прав граждан и интересов Российской Федерации». То, что решение о запрете было принято немедленно, объясняется наличием «особых обстоятельств, связанных с безопасностью граждан и угрозой основам конституционного строя государства».

Деятельность социальных платформ компании Meta была запрещена по иску Генпрокуратуры, поводом к которому было изменение политики Facebook, разрешавшее пользователям в Украине призывать к насилию над русскими в контексте ситуации в этой стране.

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