Ереван призвал Баку незамедлительно начать переговоры по мирному договору

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 25 марта в разговоре с российским президентом назвал обстановку в зоне ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе напряженной из-за продвижения военных Азербайджана.

Анализ ситуации вокруг Нагорного Карабаха показывает, что Азербайджан готовит почву для новых провокаций и нападений против Нагорного Карабаха, в том числе обвиняя Армению в деструктивных действиях в вопросе мирного договора. Telegram Совбеза Армении

В субботу, 26 марта, стало известно, что военные Азербайджана зашли в зону ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе и нанесли четыре удара с беспилотника Bayraktar по подразделениям непризнанной НКР. В связи с ростом напряженности МИД РФ выражал обеспокоенность. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Армению и Азербайджан к сдержанности во избежание эскалации конфликта.

Позже Минобороны России заявило, что Азербайджан отвел войска назад, но Баку опроверг это. Армения сообщила, что азербайджанские военные продолжают вторжение.

После вновь вспыхнувших столкновений в Карабахе в ноябре прошлого года лидеры России, Азербайджана и Армении подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в регионе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.