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Законодательство РК
01:53 29.03.2022

Браконьера, перевозящего 100 кг осетра, задержали в Атырауской области

Изъятие рыбы у браконьера, Атырау Фото: polisia.kz
100 кг осетра незаконно перевозил житель Атырау, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники Исатайского районного отдела полиции на трассе «Атырау-Астрахань» изъяли у 43-летнего мужчины около 100 килограммов осетровых видов рыб.

Мужчина перевозил ее в грузовом автомобиле Datsun.

Сейчас начато досудебное расследование по ч. 2 п. 5 ст. 339 УК РК в отношении водителя.

Иная информация не подлежит опубликованию в соответствии со статьей 201 УПК РК. Начальник ДП Атырауской области Нурхат Уразбаев

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