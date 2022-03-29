Браконьера, перевозящего 100 кг осетра, задержали в Атырауской области

Сотрудники Исатайского районного отдела полиции на трассе «Атырау-Астрахань» изъяли у 43-летнего мужчины около 100 килограммов осетровых видов рыб.

Мужчина перевозил ее в грузовом автомобиле Datsun.

Сейчас начато досудебное расследование по ч. 2 п. 5 ст. 339 УК РК в отношении водителя.

Иная информация не подлежит опубликованию в соответствии со статьей 201 УПК РК. Начальник ДП Атырауской области Нурхат Уразбаев