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06:44 29.03.2022

SpaceX проведет 60 пусков ракет-носителей Falcon в 2022 году

SpaceX Фото: pixabay
В ближайшие полтора года число спутников системы связи Starlink на орбите достигнет 4200. По словам Илона Маска, это составляет почти две трети от всех активных спутников Земли, сообщает Zakon.kz.

SpaceX намерена осуществить 60 запусков своих ракет-носителей Falcon в 2022 году. Об этом в Twitter сообщил основатель и глава компании Илон Маск.

Команда SpaceX Falcon демонстрирует превосходный прогресс – планируем 60 запусков в этом году.Илон Маск

Глава SpaceX добавил, что в ближайшие полтора года число спутников системы связи Starlink на орбите достигнет 4200. По словам Маска, это составляет почти две трети от всех активных спутников Земли.

SpaceX была основана Маском в 2002 году. Компания занимается разработкой и изготовлением ракет-носителей Falcon 1, Falcon 9, Falcon Heavy, многоразовых космических кораблей Dragon и Crew Dragon, а также созданием спутниковой системы связи Starlink.

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