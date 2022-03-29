SpaceX проведет 60 пусков ракет-носителей Falcon в 2022 году

SpaceX намерена осуществить 60 запусков своих ракет-носителей Falcon в 2022 году. Об этом в Twitter сообщил основатель и глава компании Илон Маск.

Команда SpaceX Falcon демонстрирует превосходный прогресс – планируем 60 запусков в этом году. Илон Маск

Глава SpaceX добавил, что в ближайшие полтора года число спутников системы связи Starlink на орбите достигнет 4200. По словам Маска, это составляет почти две трети от всех активных спутников Земли.

SpaceX была основана Маском в 2002 году. Компания занимается разработкой и изготовлением ракет-носителей Falcon 1, Falcon 9, Falcon Heavy, многоразовых космических кораблей Dragon и Crew Dragon, а также созданием спутниковой системы связи Starlink.