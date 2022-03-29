Япония запретила экспорт предметов роскоши в Россию

Япония запрещает экспорт в Россию автомобилей премиум-класса, драгоценных камней и ювелирных изделий, сообщают «Известия».

Министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда заявил, что запрет вступает в силу с 5 апреля.

25 марта сообщалось, что Япония заморозит активы еще 25 российских персон и запретит экспорт 81 российской организации.

Ранее премьер-министр Фумио Кисида заявил, что Япония предпримет шаги по лишению России статуса страны с наибольшими торговыми выгодами и не позволит ей уклоняться от финансовых санкций.