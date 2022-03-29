07:16 29.03.2022
Япония запретила экспорт предметов роскоши в Россию
Фото: pixabay
Ранее сообщалось, что Япония заморозит активы еще 25 российских персон и запретит экспорт 81 российской организации, передает Zakon.kz.
Япония запрещает экспорт в Россию автомобилей премиум-класса, драгоценных камней и ювелирных изделий, сообщают «Известия».
Министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда заявил, что запрет вступает в силу с 5 апреля.
25 марта сообщалось, что Япония заморозит активы еще 25 российских персон и запретит экспорт 81 российской организации.
Ранее премьер-министр Фумио Кисида заявил, что Япония предпримет шаги по лишению России статуса страны с наибольшими торговыми выгодами и не позволит ей уклоняться от финансовых санкций.