Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
07:16 29.03.2022

Япония запретила экспорт предметов роскоши в Россию

Япония Россия Фото: pixabay
Ранее сообщалось, что Япония заморозит активы еще 25 российских персон и запретит экспорт 81 российской организации, передает Zakon.kz.

Япония запрещает экспорт в Россию автомобилей премиум-класса, драгоценных камней и ювелирных изделий, сообщают «Известия».

Министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда заявил, что запрет вступает в силу с 5 апреля.

25 марта сообщалось, что Япония заморозит активы еще 25 российских персон и запретит экспорт 81 российской организации.

Ранее премьер-министр Фумио Кисида заявил, что Япония предпримет шаги по лишению России статуса страны с наибольшими торговыми выгодами и не позволит ей уклоняться от финансовых санкций.

Данияр Кунафин
Россия Япония
Генпрокуратура обратилась к казахстанцам из-за событий в Украине
28.03.2022
Какие действия мусульман считаются нарушением Оразы, рассказали в ДУМК
28.03.2022
Тенге продолжает укрепляться на торгах
28.03.2022
Интервью Зеленского российским СМИ: Роскомнадзор вынес предупреждение
28.03.2022
iPhone начал определять звонки из Казахстана – Багдат Мусин
28.03.2022
Главная Топ LIVE Все