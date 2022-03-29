Популярные направления для отдыха — какие страны открыты для казахстанцев

Важно, чтобы как можно больше было прямых рейсов. Популярными направлениями для казахстанцев по-прежнему остаются Египет и ОАЭ, ближе к лету — Турция. Но, мы надеемся, что к ним добавится Греция и она станет популярным туристическим направлением. Если все упростится, сможем расширить линейку продаж на Таиланд, потому что основная проблема — это сохранение отдельных антиковидных формальностей. Президент Ассоциации туроператоров Казахстана Инна Рей

По словам Рей, правила въезда в Таиланд после улучшения эпидситуации были упрощены, однако до сих пор остаются не совсем удобными для казахстанцев. Так, например, все еще сохраняется требование обязательного 5-дневного карантина. То есть, по прилету человек сдает ПЦР-тест и находится в отеле. До получения отрицательного результата турист не может передвигаться по стране.

Очень интересна для нас сейчас позиция Европы, потому что, так или иначе, все равно хочется, чтобы рейсы в европейские страны восстанавливались. Большой интерес представляет открытие границ Греции. Надеемся, что будут послабления. Самое главное, что открыт вопрос по вакцинации. По одной информации говорится, что не будут требовать ПЦР-тест и достаточна будет вакцинации, а по другой — наоборот. Ситуация меняется очень часто. Глава Ассоциации

При этом Инна Рей уточнила, что интерес представляют именно прямые рейсы, потому что перелеты с пересадками — это дополнительные проблемы для туристов с подсчетом времени, с длительностью ожидания и так далее.

Надеемся, что после Греции также восстановится Италия. Точно не уверена, но Польша может открыться. Сегодня мы услышали новость, что Великобритания без всяких условий запускает всех желающих прилететь. Надеемся, что этому примеру последуют и другие страны. Упрощены также правила въезда в Хорватию, но условия меняются ежедневно, поэтому здесь еще рано что-либо обсуждать. Инна Рей

Как рассказала глава Ассоциации туроператоров, к началу нового 2022 года количество выехавших из Казахстана туристов сравнялось с показателями, которые были до пандемии.