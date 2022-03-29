09:26 29.03.2022
Подросток погиб под колесами поезда в Жамбылской области
Фото: pixabay
Трагедия случилась около станции Боранды. На железнодорожных путях погиб 16-летний подросток. Он шел в наушниках между путями с охапкой дров, передает Zakon.kz.
По информации КТК, врачи четыре часа боролись за жизнь подростка, но полученные травмы оказались смертельными.
Как рассказали очевидцы, парень шел между путями с большой охапкой дров, когда его зацепило составом. Машинист сигналил, пытался тормозить, но избежать трагедии не удалось. Позже выяснилось, что подросток был в наушниках.
Происшествие произошло на 3444-м километре пикета первого перегона Боранды – Сурум. Машинист поезда, в составе которого 44 груженых вагона, применил экстренное торможение, но наезд предотвратить не удалось. Начальник линейного отдела полиции на станции Боранды Шамиль Керимбаев