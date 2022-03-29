Подросток погиб под колесами поезда в Жамбылской области

По информации КТК, врачи четыре часа боролись за жизнь подростка, но полученные травмы оказались смертельными.

Как рассказали очевидцы, парень шел между путями с большой охапкой дров, когда его зацепило составом. Машинист сигналил, пытался тормозить, но избежать трагедии не удалось. Позже выяснилось, что подросток был в наушниках.