Иммунолог рассказал, когда объявят о конце пандемии COVID-19

Как отметил иммунолог в беседе с радио Sputnik, распространение вирусных инфекций в теплое время года обычно идет на спад, поэтому нельзя судить об окончании пандемии на основании данных, полученных весной и летом.

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Относительно невысокая заболеваемость в течение нескольких теплых месяцев не будет свидетельством завершения пандемии. Только по относительно благополучному, с точки зрения вирусных инфекций, летнему периоду невозможно судить о дальнейшей динамике. Николай Крючков

Для того, чтобы сказать, что процесс перешел из пандемической формы в сезонную, как считает кандидат медицинских наук, «нужны данные не за два или три месяца».

Я думаю, что нужен год устойчивых данных. Но даже когда коронавирус станет сезонной инфекцией, то могут быть сезоны его обострения. Он может иногда на сезон или на два вновь приобрести эпидемический характер, как это иногда происходит с гриппом. Николай Крючков

Самым надежным способом предотвратить тяжелое течение COVID-19, как напомнил специалист, является вакцинация.

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28 марта директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что пандемия COVID-19 еще не окончена, и призвал носить маски.