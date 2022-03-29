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10:06 29.03.2022

Сын Александра Винокурова принес в копилку казахстанцев медаль ЧА по велоспорту

Велоспорт ЧА Победа Фото: Instagram/astanaqazdev
28 марта на азиатском первенстве по велоспорту на шоссе, которое проходит в Душанбе, казахстанские спортсмены завоевали семь медалей различного достоинства – одно «золото», три «серебра» и три «бронзы», сообщает Zakon.kz.

Медалью высшей пробы награжден казахстанский велогонщик Глеб Брусенский, который стал лучшим в групповой гонке на Чемпионате Азии среди мужчин-андеров. Надо отметить, что весь пьедестал почета остался за казахстанцами – серебряная медаль у Даниила Пронского, а замкнул тройку сын легендарного Александра Винокурова – Николас.

Все словно было против меня. После Италии заболел, температура под 40. Думал уже сниматься с гонки. Лечился как мог. Даже сегодня во время гонки чуть не врезался на скорости в коров, переходивших дорогу. Парни молодцы.Глеб Брусенский

А первыми 28 марта на старт вышли юниорки. В групповой гонке на вторую ступень пьедестала сумела подняться казахстанская спортсменка Алина Спирина, а Дария Казакбай удостоилась бронзовой медали. Первое место заняла гонщица из Узбекистана София Каримова.

Велоспорт ЧА Призеры

Фото: Instagram/kcfkz

В этой же программе у юниоров, выступивших в групповой гонке на 111 км, медалями отметились двое казахстанцев. Максиму Тараскину удалось завоевать серебряную медаль континентального первенства, а Илье Карабутову – бронзовую. Победителем гонки стал узбекский гонщик Самандар Султанов.

Велоспорт ЧА Призеры

Фото: Instagram/kcfkz

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Куандык Шынасилов
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