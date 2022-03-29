Сын Александра Винокурова принес в копилку казахстанцев медаль ЧА по велоспорту

Медалью высшей пробы награжден казахстанский велогонщик Глеб Брусенский, который стал лучшим в групповой гонке на Чемпионате Азии среди мужчин-андеров. Надо отметить, что весь пьедестал почета остался за казахстанцами – серебряная медаль у Даниила Пронского, а замкнул тройку сын легендарного Александра Винокурова – Николас.

Все словно было против меня. После Италии заболел, температура под 40. Думал уже сниматься с гонки. Лечился как мог. Даже сегодня во время гонки чуть не врезался на скорости в коров, переходивших дорогу. Парни молодцы. Глеб Брусенский

А первыми 28 марта на старт вышли юниорки. В групповой гонке на вторую ступень пьедестала сумела подняться казахстанская спортсменка Алина Спирина, а Дария Казакбай удостоилась бронзовой медали. Первое место заняла гонщица из Узбекистана София Каримова.

Фото: Instagram/kcfkz

В этой же программе у юниоров, выступивших в групповой гонке на 111 км, медалями отметились двое казахстанцев. Максиму Тараскину удалось завоевать серебряную медаль континентального первенства, а Илье Карабутову – бронзовую. Победителем гонки стал узбекский гонщик Самандар Султанов.

Фото: Instagram/kcfkz

Следите за спортивными событиями и ставьте на онлайн-букмекере №1 в Казахстане Parimatch. Подписывайтесь на канал @pmkaz и выигрывайте iPhone 13 Max, Airpods и Apple Watch.