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11:49 29.03.2022

Депрессия и снижение зрения может указывать на дефицит B12 – эксперты

зеркало, девушка Фото: pixabay
Специалисты рекомендуют обратиться к врачу, если человек заметил у себя признаки нехватки витамина В12, передает Zakоn.kz.

Как рассказали в Национальной службе здравоохранения Великобритании (NHS), очень важно не упустить время и начать лечение как можно скорее, так как дефицит этого витамина может привести к необратимым последствиям.

Существует несколько симптомов, которые свидетельствуют о поражении некоторых частей тела, включая язык, при дефиците витамина В12.

В NHS отметили, что явным признаком развития глоссита (воспаление языка) является его покраснение, что указывает на острую нехватку витамина B12.

Есть и другие признаки дефицита этого значимого витамина в организме человека:

  • бледно-желтый оттенок кожи;

  • язвы во рту;

  • покалывание;

  • изменения в походке и разговоре;

  • нарушение зрения;

  • раздражительность;

  • депрессия;

  • изменения в образе мыслей, чувств и поведении человека;

  • снижение умственных способностей.

Наиболее распространенной причиной дефицита витамина B12 является пернициозная анемия. Это аутоиммунное заболевание, поражающее желудок. Пернициозная анемия заставляет иммунную систему атаковать определенные клетки в желудке, не позволяя организму усваивать B12, указывается в информации NHS.

Отмечается, что чаще всего пернициозной анемии подвержены женщины в возрасте около 60 лет, а также люди с семейным анамнезом этого состояния и с другим аутоиммунным заболеванием, таким, как болезнь Аддисона или витилиго.

При недостатке В12 нужно пополнить свой рацион мясом, рыбой и молочными продуктами, которые помогут восполнить дефицит этого витамина.

Тем, кто придерживается веганской диеты, специалисты советуют принимать пищевые добавки.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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Оксана Житникова
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