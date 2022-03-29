Депрессия и снижение зрения может указывать на дефицит B12 – эксперты

Как рассказали в Национальной службе здравоохранения Великобритании (NHS), очень важно не упустить время и начать лечение как можно скорее, так как дефицит этого витамина может привести к необратимым последствиям.

Существует несколько симптомов, которые свидетельствуют о поражении некоторых частей тела, включая язык, при дефиците витамина В12.

В NHS отметили, что явным признаком развития глоссита (воспаление языка) является его покраснение, что указывает на острую нехватку витамина B12.

Есть и другие признаки дефицита этого значимого витамина в организме человека:

бледно-желтый оттенок кожи;

язвы во рту;

покалывание;

изменения в походке и разговоре;

нарушение зрения;

раздражительность;

депрессия;

изменения в образе мыслей, чувств и поведении человека;

снижение умственных способностей.

Наиболее распространенной причиной дефицита витамина B12 является пернициозная анемия. Это аутоиммунное заболевание, поражающее желудок. Пернициозная анемия заставляет иммунную систему атаковать определенные клетки в желудке, не позволяя организму усваивать B12, указывается в информации NHS.

Отмечается, что чаще всего пернициозной анемии подвержены женщины в возрасте около 60 лет, а также люди с семейным анамнезом этого состояния и с другим аутоиммунным заболеванием, таким, как болезнь Аддисона или витилиго.

При недостатке В12 нужно пополнить свой рацион мясом, рыбой и молочными продуктами, которые помогут восполнить дефицит этого витамина.

Тем, кто придерживается веганской диеты, специалисты советуют принимать пищевые добавки.

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