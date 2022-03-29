Арест Кайрата Боранбаева: что будет со зданием алматинского кинотеатра «Целинный»

Директор Центра современной культуры «Целинный» Джамиля Нуркалиева рассказала, что, несмотря на арест основателя центра — казахстанского бизнесмена Кайрата Боранбаева, работы по реконструкции здания кинотеатра не будут остановлены.

Мы вышли на этап реконструкции здания бывшего кинотеатра «Целинный» в августе 2021 года. То есть, сейчас мы на объекте больше полугода, соответственно, мы планируем техническое открытие к концу 2022 года и полное открытие весной 2023 года. Мы двигаемся согласно плану – нормативный срок работ составляет 18 месяцев. Джамиля Нуркалиева

После открытия в Центре современной культуры будут реализовывать разнообразные проекты – инсталляции, показы, музыкальные концерты, образовательные мероприятия.

У нас есть большое направление образовательной программы, будет специализированная тематическая образовательная программа, возможно, будет большая программа для детей. Будет ли это за счет государственного финансирования? Нет. Я слышала, что есть кружки, но здесь важно понимать – то, чем занимается центр современной культуры, обычно не входит в интерес государственного дискурса. Джамиля Нуркалиева