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Законодательство РК
11:30 29.03.2022

Крупную контрабанду из Турции задержали в морском порту Курык

задержание контрабанды в порту Мангистауской области Фото: пресс-служба КГД МФ РК
Сотрудники таможенного поста «Курык» совместно с департаментом экономических расследований и транспортной прокуратурой выявили и задержали контрабандные товары, которые пытались ввезти в Казахстан, передает Zakon.kz.
Большегрузное авто, перевозившее контрабандный груз, прибыло в морской порт Курык из Турции. Согласно товаросопроводительным документам, товары были отправлены турецкими производителями в адрес алматинской компании. Комитет госдоходов МФ РК

Как сообщается, с помощью системы селективного контроля и управления рисками было принято решение о проведении таможенного досмотра перевозимого груза, в ходе проведения которого выяснилось, что в машинах, помимо заявленного товара, находятся и другие незаявленные товары народного потребления.

Общая таможенная стоимость недостоверно заявленного товара и незадекларированного товара составила 136,2 млн тенге. Причитающиеся по ним таможенные платежи и налоги – 39,1 млн тенге. Среди заявленного товара с превышением: обувь, детская и взрослая одежда, кожгалантерейные изделия, лечебные изделия и др. Количество сокрытого товара составляет более сотни грузомест. Комитет госдоходов

Материалы переданы в Департамент экономических расследований по Мангистауской области для принятия процессуального решения.

Лариса Черненко
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