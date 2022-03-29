11:30 29.03.2022
Крупную контрабанду из Турции задержали в морском порту Курык
Фото: пресс-служба КГД МФ РК
Сотрудники таможенного поста «Курык» совместно с департаментом экономических расследований и транспортной прокуратурой выявили и задержали контрабандные товары, которые пытались ввезти в Казахстан, передает Zakon.kz.
Большегрузное авто, перевозившее контрабандный груз, прибыло в морской порт Курык из Турции. Согласно товаросопроводительным документам, товары были отправлены турецкими производителями в адрес алматинской компании. Комитет госдоходов МФ РК
Как сообщается, с помощью системы селективного контроля и управления рисками было принято решение о проведении таможенного досмотра перевозимого груза, в ходе проведения которого выяснилось, что в машинах, помимо заявленного товара, находятся и другие незаявленные товары народного потребления.
Общая таможенная стоимость недостоверно заявленного товара и незадекларированного товара составила 136,2 млн тенге. Причитающиеся по ним таможенные платежи и налоги – 39,1 млн тенге. Среди заявленного товара с превышением: обувь, детская и взрослая одежда, кожгалантерейные изделия, лечебные изделия и др. Количество сокрытого товара составляет более сотни грузомест. Комитет госдоходов
Материалы переданы в Департамент экономических расследований по Мангистауской области для принятия процессуального решения.