12:13 29.03.2022
В трех областях Казахстана ограничено движение транспорта на трассах
Фото: pixabay
Из-за ухудшения погодных условий в Карагандинской, Костанайской и Западно-Казахстанской областях ограничено движение для всех видов транспорта, передает Zakon.kz.
Как сообщает пресс-служба ТОО «Казахавтодор», данные ограничения введены с 29 марта и распространяются на все виды автотранспорта по следующим направлениям:
В Карагандинской области
автодорога Жезказган – Петропавловск, участок 65-252 км, от поселка Жезды до границы Костанайской области;
В Костанайской области
автодорога Жезказган – Петропавловск, участок 252-340 км, от границы Карагандинской области до города Аркалык;
В Западно-Казахстанской области
автодорога Уральск – Таскала – граница Российской Федерации, участок 76-104 км, от поселка Таскала до границы Российской Федерации.