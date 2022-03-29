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12:13 29.03.2022

В трех областях Казахстана ограничено движение транспорта на трассах

ограничение видимости, туман Фото: pixabay
Из-за ухудшения погодных условий в Карагандинской, Костанайской и Западно-Казахстанской областях ограничено движение для всех видов транспорта, передает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба ТОО «Казахавтодор», данные ограничения введены с 29 марта и распространяются на все виды автотранспорта по следующим направлениям:

В Карагандинской области

  • автодорога Жезказган – Петропавловск, участок 65-252 км, от поселка Жезды до границы Костанайской области;

В Костанайской области

  • автодорога Жезказган – Петропавловск, участок 252-340 км, от границы Карагандинской области до города Аркалык;

В Западно-Казахстанской области

  • автодорога Уральск – Таскала – граница Российской Федерации, участок 76-104 км, от поселка Таскала до границы Российской Федерации.

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