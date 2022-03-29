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12:24 29.03.2022

В Казахстане планируют ввести запрет на вывоз сахара

планирует ввести запрет на вывоз из РК Фото: Zakon.kz
Министерство сельского хозяйства подготовило проект совместного с Минторговли приказа о некоторых вопросах вывоза сахара белого и сахара-сырца тростникового, сообщает Zakon.kz.

Ввести сроком на шесть месяцев запрет на вывоз с территории Республики Казахстан сахара белого (код единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза 1701 99) и сахара-сырца тростникового (код единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза 1701 13, 1701 14), говорится в документе.

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 4 апреля.

Ранее сообщалось, что Россия ввела запрет на вывоз сахара и сахара-сырца за пределы ЕАЭС до 31 августа 2022 года. Запрет на вывоз сахара действует в отношении экспорта в третьи страны, поставки в ЕАЭС будут возможны на основании разрешений, выдаваемых Минсельхозом РФ.

В Министерстве торговли и интеграции РК сообщили, что дефицита сахара в Казахстане нет и что имеющиеся в стране запасы постоянно пополняются. Однако в магазинах страны сахар временно исчез, а затем появился по новым ценам.

Лариса Черненко
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