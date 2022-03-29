Женщину, бросившую в ташкентском зоопарке дочь к медведю, признали психически больной

28 января женщина сбросила свою маленькую дочь в вольер к медведю. Медведь не тронул девочку. После падения у ребенка была диагностирована открытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. В конце января она была выписана из больницы и передана под опеку родственникам.

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По информации РИА Новости, органы прокуратуры возбудили в отношении матери уголовное дело по ст. «Покушение на умышленное убийство», предусматривающей минимум 15 лет тюрьмы. Как стало известно, женщина состоит на учете психоневрологического диспансера с июля 2021 года.

В Генпрокуратуре Узбекистана подчеркнули, что по результатам комплексной судебно-психиатрической и психологической экспертизы подозреваемая страдает приобретенным психическим расстройством. Это свидетельствует о ее неспособности давать правильные показания на следствии и в суде.

По данным ведомства, следственные органы приняли решение направить дело в суд для вынесения решения о применении к женщине «принудительных мер медицинского характера».