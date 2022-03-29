Глава Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге обратился к депутатам стран СНГ

Пандемия COVID-19 оказалась серьезным препятствием на пути к достижению целей в области устойчивого развития, разработанных Генеральной ассамблеей ООН к 2030 году.

В начале этого месяца Европейское региональное бюро ВОЗ опубликовало доклад о состоянии здоровья в Европе. Выяснилось, что до 19% всех домохозяйств сталкиваются с катастрофическими расходами на здравоохранение – люди не в состоянии оплачивать медицинские услуги из-за их высокой стоимости. В докладе сделан вывод, что для многих всеобщий охват услугами здравоохранения остается далекой целью.

Пандемия подчеркнула и усугубила это неравенство, возложив еще большее бремя на людей, которые уже были уязвимыми или имели риск быть брошенными на произвол судьбы. Глава ЕРБ ВОЗ Ханс Клюге

Чтобы преодолеть раскол в обществе и гарантировать готовность мира к будущим пандемиям, государства-члены ВОЗ договорились о создании международного договора по предотвращению пандемий или иного аналогичного инструмента. В случае возникновения другой глобальной угрозы здоровью это позволит странам работать сообща, используя заранее согласованный механизм, способствующий укреплению солидарности и решению проблем неравенства и уязвимости в вопросах здоровья.

В конце прошлого года договор обсуждался на специальной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, и на основе этих обсуждений был создан «межправительственный совещательный орган» для проведения переговоров и разработки проекта этого документа. В следующем году этот орган подготовит отчет о ходе работ, а в 2024 году представит Всемирной ассамблее здравоохранения предложение о создании договорного механизма или иного международного инструмента. Я призываю вас, собравшихся в Алматы членов Межпарламентской ассамблеи СНГ, сыграть ведущую роль в разработке основы этого договора. По мере продвижения вперед, я прошу вас использовать ваш богатый опыт для решения сложных вопросов, чтобы сделать договор эффективным и обеспечить баланс между национальным суверенитетом, межрегиональной и глобальной солидарностью, гарантировать соблюдение этого договора через какой-либо юридически обязательный механизм и обеспечивать ВОЗ стабильными ресурсами для его реализации. Глава ЕРБ ВОЗ Ханс Клюге

Топ-менеджер ВОЗ заверил делегатов от стран СНГ в приверженности Европейского регионального бюро ВОЗ межрегиональному сотрудничеству, укреплению партнерства и тем самым улучшению здоровья людей на всей территории СНГ.